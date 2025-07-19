В Шереметьево ввели ограничения на полеты

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Столичный аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на полеты. Об этом информирует представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет рейсы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения ввели в Шереметьево на фоне того, как в столичном регионе была отражена очередная атака вражеских беспилотников.

Вечером 18 июля такие же меры безопасности были объявлены в аэропорту Домодедово, однако через некоторое время ограничения были отменены.