Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:29

Транспорт

В Шереметьево ввели ограничения на полеты

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Столичный аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на полеты. Об этом информирует представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет рейсы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения ввели в Шереметьево на фоне того, как в столичном регионе была отражена очередная атака вражеских беспилотников.

Вечером 18 июля такие же меры безопасности были объявлены в аэропорту Домодедово, однако через некоторое время ограничения были отменены.

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика