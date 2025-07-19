00:29Транспорт
В Шереметьево ввели ограничения на полеты
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Столичный аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на полеты. Об этом информирует представитель Росавиации Артем Кореняко.
Воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет рейсы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения ввели в Шереметьево на фоне того, как в столичном регионе была отражена очередная атака вражеских беспилотников.
Вечером 18 июля такие же меры безопасности были объявлены в аэропорту Домодедово, однако через некоторое время ограничения были отменены.