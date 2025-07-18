Аэропорт Домодедово открыт на прием и отправку рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном аэропорту Домодедово отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", – написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Временные ограничения на полеты были введены в Домодедово вечером 18 июля. Авиагавань была закрыта на прием и отправку каких-либо воздушных рейсов.

Данные меры объявили в связи с отражением атаки украинского дрона в столичном регионе.