Ограничения на полеты введены в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный аэропорт Домодедово объявил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что данные ограничения призваны обеспечить безопасность полетов. В данный момент аэропорт закрыт на прием и отправку рейсов.

"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.

Ограничения введены в Домодедово на фоне отражения в Московском регионе очередной атаки вражеского БПЛА. По данным Сергея Собянина, за последние сутки на подлете к столице были уничтожены 13 беспилотников.

В ночь на 18 июля аналогичные меры безопасности также были объявлены в московском аэропорту Внуково. Спустя некоторое время ограничения сняли.