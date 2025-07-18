Аэропорт Геленджика принял первый рейс после трехлетнего перерыва

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" приземлился в аэропорту Геленджика, совершив первый рейс после открытия воздушного пространства и возобновления перелетов, сообщает ТАСС.

Прибывший из Москвы борт прошел через водную арку на стоянке № 5, расположенную в авиагавани. Согласно расписанию, Airbus A321 вылетел из столичного аэропорта Шереметьево 18 июля в 11:34 по московскому времени.

Загрузка самолета составила 95%, из 183 мест заняли 175. Цена на билеты на указанный рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.

"Аэрофлот" намерен выполнять полеты в Геленджик один раз в день. По два отправления в сутки перевозчик будет назначать с 1 августа, по три – с 8-го числа.

Аэропорт Геленджика возобновил работу 10 июля после трехлетнего перерыва. Возможность безопасного выполнения перелетов подтвердили специалисты.