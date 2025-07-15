Каждый пятый запрос о Геленджике в поисковиках связан с работой аэропорта города

Каждый пятый запрос о Геленджике в поисковиках теперь связан с работой аэропорта города. Туристов также интересуют погода, аренда гостевых домов и покупка квартиры.

После новостей об открытии аэропорта число подобных запросов увеличилось на 40%. Многие интересуются и деталями жизни в городе. Люди спрашивают, где купаются местные жители и почему курорт получил такое название.

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