13 июля, 10:15Транспорт
Аэропорт Геленджика провел первый тренировочный рейс
В аэропорту Геленджика успешно провели первый тренировочный рейс. Посадка самолета позволила проверить работоспособность оборудования воздушной гавани. Информацию об этом распространили местные телеграм-каналы. Возобновление работы аэропорта состоялось 10 июля после более чем трехлетнего перерыва.
Продажу билетов на курорт открыли "Уральские авиалинии". Первый рейс из Москвы запланирован на 24 июля. В августе авиакомпания будет выполнять два рейса в неделю – по четвергам и воскресеньям. Авиакомпания S7 также включила Геленджик в свое расписание.
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