11 июля, 08:43Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Калуги
Фото: 123RF/merydolla
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Калуги, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В настоящее время авиагавань возобновила работу с прибывающими и отправляющимися рейсами в штатном режиме.
Ограничения были введены вечером в четверг, 10 июля. Данные меры были связаны с обеспечением безопасности полетов.
В ночь на пятницу, 11 июля, аналогичные запреты объявлялись в аэропорту Жуковский. Спустя почти два часа они были сняты.
Однако ближе к утру меры безопасности распространились и на авиагавань Пулково, находящуюся в Санкт-Петербурге. Там экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта были переведены на усиленный режим работы.