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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Калуги, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В настоящее время авиагавань возобновила работу с прибывающими и отправляющимися рейсами в штатном режиме.

Ограничения были введены вечером в четверг, 10 июля. Данные меры были связаны с обеспечением безопасности полетов.

В ночь на пятницу, 11 июля, аналогичные запреты объявлялись в аэропорту Жуковский. Спустя почти два часа они были сняты.

Однако ближе к утру меры безопасности распространились и на авиагавань Пулково, находящуюся в Санкт-Петербурге. Там экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта были переведены на усиленный режим работы.