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02:47

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Жуковский

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Жуковский, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

До этого аналогичные ограничения вводились в трех столичных авиагаванях. Спустя несколько часов они вернулись к работе штатном режиме.

При этом временные ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

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