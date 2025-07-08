03:23Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Перми
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Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Перми, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Сейчас аэропорт полностью восстановил прием и выпуск самолетов.
Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы было отправлено два летевших в Пермь самолета.
Ранее аналогичные ограничения действовали в аэропорту Саратова. Вскоре они были сняты и воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
Среднее время ожидания рейсов в Шереметьево составило около 2 часов