Временные ограничения сняты в аэропорту Перми

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Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Перми, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Сейчас аэропорт полностью восстановил прием и выпуск самолетов.

Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы было отправлено два летевших в Пермь самолета.

Ранее аналогичные ограничения действовали в аэропорту Саратова. Вскоре они были сняты и воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.