Росавиация сообщила, что все аэропорты РФ принимают и отправляют рейсы

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Все российские аэропорты принимают и отправляют рейсы. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

Согласно данным госкорпорации по организации воздушного движения на 20:00 по московскому времени с начала суток 7 июля, аэропорт Шереметьево обслужил на прилет и вылет 562 рейса, Пулково – 442, Стригино в Нижнем Новгороде – 38. Расписание в указанных авиагаванях продолжает стабилизироваться, обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров почти нет, указал Кореняко.

"В целом все положенные по федеральным авиационным правилам услуги (в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения в гостинице) пассажирам оказываются", – говорится в публикации.

Представитель Росавиации уточнил, что перевозчикам крайне важно продолжать работу в полном объеме. При этом спорные моменты будут решаться в пользу граждан, подчеркнул он.

Несколько аэропортов в Центральной России были закрыты 5 июля, в связи с чем РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Позже в Минтрансе рассказали, что все воздушные гавани, где были сняты ограничения, входят в плановый режим работы.

Однако массовые задержки и отмены перелетов привели к тому, что все билеты поезда из Петербурга в Москву были выкуплены. Глава Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил, что пассажирам, которые столкнулись с задержкой или отменой рейсов, нужно предоставлять возможность уехать на поезде. По его словам, контроль за этим необходимо осуществлять Минтрансу, так как это министерство должно координировать перевозчиков разных видов транспорта.