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10 июля, 19:24

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По словам Кореняко, данные меры предприняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ограничения были введены из-за отражения атак БПЛА. Первый беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) России днем в четверг, 10 июля. Дрон летел на Москву.

Спустя время было уничтожено еще три БПЛА, которые летели в сторону Москвы. На месте падения фрагментов беспилотников работают экстренные службы.

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