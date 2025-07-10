Фото: ТАСС/Егор Алеев

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В настоящее время авиагавань возобновила прием и отправку воздушных судов в соответствии с расписанием.

Меры, введенные в целях обеспечения безопасности, начали действовать в аэропорту примерно в 03:51 по московскому времени в четверг, 10 июля.

Схожие запреты до этого объявлялись в столичном аэропорту Шереметьево. В ночь на среду, 9 июля, авиагавань приостанавливала работу на фоне сообщений о ликвидации украинских дронов, летевших в сторону Москвы.

Менее чем через час все ограничения были сняты, и аэропорт продолжил свою работу в обычном режиме.