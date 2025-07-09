03:24Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Шереметьево
Фото: 123RF/kasto
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Шереметьево, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
Воздушная гавань приостанавливала работу на фоне сообщений о ликвидации дронов, летевших в сторону Москвы, в ночь на среду, 9 июля.
При этом временные ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.