Временные ограничения сняты в аэропорту Шереметьево

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Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Шереметьево, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Воздушная гавань приостанавливала работу на фоне сообщений о ликвидации дронов, летевших в сторону Москвы, в ночь на среду, 9 июля.

При этом временные ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.