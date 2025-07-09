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03:24

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Шереметьево

Фото: 123RF/kasto

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Шереметьево, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Воздушная гавань приостанавливала работу на фоне сообщений о ликвидации дронов, летевших в сторону Москвы, в ночь на среду, 9 июля.

При этом временные ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

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