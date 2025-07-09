Временные ограничения вновь введены в аэропорту Калуги

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Временные ограничения на работу вновь введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Вечером во вторник, 8 июля, временные ограничения уже вводились в аэропорту Калуги. Однако вскоре они были сняты, воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Также аналогичные ограничения действовали в аэропорту Перми. Авиагавань вернулась к работе спустя несколько часов.

