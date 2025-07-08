00:59Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Перми
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Временные ограничения на работу введены в аэропорту Перми, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Пулково. Однако вскоре авиагавань вернулась к работе в штатном режиме и возобновила прием и выпуск самолетов.
На фоне ограничений работы аэропортов глава Союза пассажиров России Кирилл Янков предложил предоставлять пассажирам возможность уехать на поезде. По его словам, в подобных ситуациях разным компаниям нужно разработать межведомственные планы действий.
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