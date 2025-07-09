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01:24

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорт полностью восстановил прием и выпуск самолетов.

Ранее глава Союза пассажиров России Кирилл Янков предложил предоставлять людям возможность уехать на поезде, если они столкнулись с задержкой своего авиарейса. В основном речь идет о тех, кто летит из Санкт-Петербурга в Москву и обратно.

На фоне недавних задержек авиарейсов РЖД назначили дополнительные поезда. Компания продолжает фиксировать высокий спрос на билеты на маршрут Москва – Санкт-Петербург.

Ограничения на полеты сняли во всех российских аэропортах

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