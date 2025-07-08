Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/Chalabala

Введены временные ограничения на работу аэропорта Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 11 тысяч российских туристов столкнулись с задержками и отменами рейсов в последние несколько дней. Задержки происходили как при вылете, так и по прилете.

На фоне этого в РЖД приняли решение об увеличении количества поездов между Москвой и Санкт-Петербургом. В компании продолжали фиксировать высокий спрос на билеты на данный маршрут.