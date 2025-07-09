Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны перехватили и уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву, ночью в среду, 9 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал о ликвидации еще одного украинского беспилотника, который летел в сторону Москвы. На месте падения обломков также вели работы экстренные службы.

На фоне сообщений об атаке дронов была временно приостановлена работа аэропорта Шереметьево. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

