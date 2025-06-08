Собянин: десятый БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве в воскресенье, 8 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы добавил, что к месту падения обломков беспилотника уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Таким образом, утром и в ночь на 8 июня было ликвидировано в общей сумме 10 вражеских БПЛА на подлете к столице.

Из-за угрозы вражеских дронов в столичных аэропортах Внуково и Домодедово вводились временные ограничения. Обе воздушные гавани не принимали и не отправляли авиарейсы. Вскоре меры безопасности были отменены.