08 июня, 09:23Мэр Москвы
Собянин: десятый БПЛА сбит на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве в воскресенье, 8 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр Москвы добавил, что к месту падения обломков беспилотника уже прибыли сотрудники экстренных служб.
Таким образом, утром и в ночь на 8 июня было ликвидировано в общей сумме 10 вражеских БПЛА на подлете к столице.
Из-за угрозы вражеских дронов в столичных аэропортах Внуково и Домодедово вводились временные ограничения. Обе воздушные гавани не принимали и не отправляли авиарейсы. Вскоре меры безопасности были отменены.
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