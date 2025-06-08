Аэропорты Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют рейсы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово объявили о временных ограничениях для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент обе воздушные гавани не принимают на посадку и не отправляют рейсы.

Ограничения на полеты объявили в московских аэропортах на фоне отражения очередной атаки украинских беспилотников в столичном регионе. По последним данным, всего с ночи 8 июня было сбито семь БПЛА.

Аналогичные меры безопасности также продолжают действовать в аэропорту Калуги.