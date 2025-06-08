Собянин: средства ПВО нейтрализовали семь БПЛА, летевших к Москве

Фото: Министерство обороны РФ

Силами ПВО Минобороны сбито еще три беспилотника, атаковавших Московский регион, утром воскресенья, 8 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб уже подъехали на место падения обломков дрона.

Утром 8 июня средства ПВО уже уничтожили один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Кроме того, минувшей ночью в столичном регионе было сбито еще три дрона.

В связи с отражением атаки вражеских БПЛА московские аэропорты Внуково и Домодедово установили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.