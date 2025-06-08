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08 июня, 04:32

Мэр Москвы

Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Фото: Министерство обороны РФ

Российские силы ПВО сбили еще один БПЛА на подлете к Москве в ночь на воскресенье, 8 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы добавил, что к месту падения обломков беспилотника уже прибыли сотрудники спецслужб. О каких-либо последствиях атаки пока не уточняется.

Это уже третий беспилотник, ликвидированный прошедшей ночью на территории столичного региона.

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