Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Фото: Министерство обороны РФ

Российские силы ПВО сбили еще один БПЛА на подлете к Москве в ночь на воскресенье, 8 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы добавил, что к месту падения обломков беспилотника уже прибыли сотрудники спецслужб. О каких-либо последствиях атаки пока не уточняется.

Это уже третий беспилотник, ликвидированный прошедшей ночью на территории столичного региона.