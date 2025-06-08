Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник, атаковавший Московский регион, в ночь на воскресенье, 8 июня. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Этой ночью силы ПВО уже ликвидировали один БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы. Таким образом, минувшей ночью было уничтожено уже два дрона в столичном регионе.