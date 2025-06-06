Отдельный класс воздушного пространства для беспилотников появится в РФ до конца года

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Отдельный класс воздушного пространства для гражданских беспилотных авиационных систем появится в России до конца 2025 года, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Подготовлен проект постановления правительства по установлению нового класса H воздушного пространства для выполнения полетов", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, было принято решение развивать не только сеть посадочных площадок, но и мобильные дронопорты, то есть базы для взлета и посадки дронов в автоматическом режиме. Здесь же будет выполняться их маршрутизация.

К маю 2025 года в 8 субъектах РФ был создан 31 дронопорт. До конца года планируется установить еще не менее 20 таких же портов, добавил Савельев. Это поможет сократить объем затрат на постройку посадочных площадок, способствуя развитию рынка услуг беспилотных авиационных систем.

Ранее Владимир Путин заявил, что отечественные БПЛА в некоторых сегментах стали самыми передовыми в мире. Президент уверен, что российские системы превосходят все иностранные варианты и уже копируются другими странами. При этом за последнее время инженеры и конструкторы добились заметного прогресса в области дронов.

