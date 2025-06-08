Пожар произошел на заводе в Новомосковске в результате атаки беспилотника

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Средства ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников в Тульской области. При падении обломков БПЛА произошел пожар на заводе "Азот" в Новомосковске, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Огонь уже потушили, превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Предварительно, в результате воздушной атаки пострадали два человека, их жизни вне опасности.

На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Ситуация находится на контроле местных властей.

Ранее системы ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников над Курской областью. При падении обломков дрона в Курском районе были посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО "Грибная радуга".

Вечером 7 июня подразделения ПВО обнаружили и уничтожили в общей сумме 32 украинских беспилотника самолетного типа над Курской и Орловской областями.