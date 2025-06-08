Силы ПВО сбили 32 беспилотника над регионами РФ за три часа

Фото: Министерство обороны РФ

Системы ПВО обнаружили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над двумя регионами России вечером 7 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воздушные цели были сбиты в период с 20:00 по 23:00. Большая часть БПЛА – 27 аппаратов – была ликвидирована в Курской области, еще пять дронов перехватили в Орловской области.

Ранее сообщалось, что при падении обломков БПЛА в Курской области были посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик одного из местных предприятий. Кроме того, рядом с городом Щигров загорелась сухая трава, однако огонь удалось оперативно потушить.

Еще одна атака дронов была зафиксирована в Тульской области, в результате нее пострадали три человека. Всех пострадавших уже доставили в больницу.