МВД объявило в розыск жену предполагаемого участника атаки на военные аэродромы РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

МВД РФ объявило в розыск жену предполагаемого участника атаки на российские военные аэродромы Екатерину Тимофееву. Это следует из базы ведомства.

"Разыскивается по статье УК РФ Тимофеева Екатерина Владимировна 01.07.1990 года рождения, Украина, Киев", – говорится в карточке.

Супруг Тимофеевой Артем, предположительно, причастен к атаке на военные аэродромы. Он был объявлен в розыск МВД 5 июня. Согласно представленной информации, он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Однако, по какой конкретно, не раскрывается.

Речь идет об атаке Украины по аэродромам в пяти регионах России, совершенной 1 июня. Боевики использовали FPV-дроны. В результате в Ивановской, Рязанской и Амурской областях удары были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Ответственность за случившееся взял на себя украинский президент Владимир Зеленский, рассказав, что для этой операции использовали 117 беспилотников.

Владимир Путин пообещал ответить на действия Украины в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

Вскоре в ответ на атаку на аэродромы российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Целями стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники, а также цеха сборки ударных дронов, центры подготовки летного состава и склады вооружения и военной техники украинских военнослужащих.