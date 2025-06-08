08 июня, 06:00Мэр Москвы
Собянин: система ПВО ликвидировала четвертый летевший к Москве БПЛА
Фото: Министерство обороны РФ
Силы ПВО Минобороны уничтожили еще один беспилотник, атаковавший Московский регион, утром воскресенья, 8 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Сотрудники и специалисты экстренных служб уже находятся на месте падения обломков БПЛА. Ситуация находится под контролем.
Минувшей ночью российские подразделения ПВО отразили атаку трех вражеских беспилотников на столичный регион. О каких-либо последствиях воздушной атаки пока не сообщалось.