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08 июня, 06:00

Мэр Москвы

Собянин: система ПВО ликвидировала четвертый летевший к Москве БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО Минобороны уничтожили еще один беспилотник, атаковавший Московский регион, утром воскресенья, 8 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сотрудники и специалисты экстренных служб уже находятся на месте падения обломков БПЛА. Ситуация находится под контролем.

Минувшей ночью российские подразделения ПВО отразили атаку трех вражеских беспилотников на столичный регион. О каких-либо последствиях воздушной атаки пока не сообщалось.

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