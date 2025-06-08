00:13Транспорт
Временные ограничения объявлены в аэропорту Калуги
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Авиагавань не принимает на посадку и не отправляет рейсы для обеспечения безопасности полетов.
В последний раз аналогичные ограничения на полеты вводились в калужском аэропорту вечером 6 июня. Спустя примерно шесть часов, уже в ночь на 7 июня, меры безопасности были отменены.
Помимо этого, той же ночью ограничения также объявлялись в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.
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