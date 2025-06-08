Временные ограничения объявлены в аэропорту Калуги

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Авиагавань не принимает на посадку и не отправляет рейсы для обеспечения безопасности полетов.

В последний раз аналогичные ограничения на полеты вводились в калужском аэропорту вечером 6 июня. Спустя примерно шесть часов, уже в ночь на 7 июня, меры безопасности были отменены.

Помимо этого, той же ночью ограничения также объявлялись в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.