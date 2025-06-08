Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

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Московские аэропорты Внуково и Домодедово отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кроме того, аналогичные меры безопасности также были сняты в калужском аэропорту Грабцево.

Ограничения на прием и выпуск рейсов вводились в столичных аэропортах в связи с отражением атаки вражеских беспилотников в Московском регионе. По последним данным, с ночи 8 июня средства ПВО сбили девять дронов.

Ранее в Домодедово опровергли информацию о переносе рейсов ряда иностранных авиакомпаний в аэропорт Пулково. СМИ утверждали, что иностранные перевозчики начали пересматривать программы рейсов в Россию из-за введения ограничений на полеты в Москве.