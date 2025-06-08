Собянин: силы ПВО обезвредили девять БПЛА, летевших к Москве

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отразили еще одну воздушную атаку на Московский регион, уничтожив два беспилотника утром воскресенья, 8 июня. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Представители экстренных служб уже находятся на месте падения обломков БПЛА.

Таким образом, российские системы ПВО ликвидировали в общей сумме девять украинских дронов на подлете к Москве утром и в ночь на 8 июня.

Из-за угрозы вражеских дронов в аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения. Обе воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.