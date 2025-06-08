08 июня, 07:07Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО обезвредили девять БПЛА, летевших к Москве
Фото: Министерство обороны РФ
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отразили еще одну воздушную атаку на Московский регион, уничтожив два беспилотника утром воскресенья, 8 июня. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Представители экстренных служб уже находятся на месте падения обломков БПЛА.
Таким образом, российские системы ПВО ликвидировали в общей сумме девять украинских дронов на подлете к Москве утром и в ночь на 8 июня.
Из-за угрозы вражеских дронов в аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения. Обе воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.
Собянин: ПВО Минобороны уничтожила четыре вражеских дрона