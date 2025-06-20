Собянин заявил о максимально высокой эффективности работы ПВО вокруг Москвы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Эффективность работы противовоздушной обороны (ПВО) вокруг Москвы на первых рубежах составляет 99,99%, заявил Сергей Собянин в интервью РБК.

Мэр напомнил, что, согласно международному нормативу, высшим классом является возможность ПВО сбивать 80% целей. Также градоначальник обратил внимание на то, как в Иране и Израиле падают БПЛА и ракеты. Несмотря на железный купол, фиксируется огромное количество разрушений и жертв, заметил Собянин.

"За последние месяцы на Москву были запущены тысячи беспилотников. <...> Долетело и упало на Москву буквально считанные единицы. Никаких серьезных разрушений не произошло", – отметил глава города.

Собянин подчеркнул, что в мире еще никто не достигал подобного уровня.

"Поэтому высоко оцениваю работу противовоздушной обороны. Спасибо огромное верховному главнокомандующему, который сам занимается личными вопросами, генеральному штабу, министерству оборону, воздушно-космическим силам, ПВО – всем, кто участвует в этой большой работе", – заключил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что российские специалисты создали FPV-дрон "Сифа" для уничтожения разведывательных и ударных беспилотников, а также боевых вертолетов. В конструкторском бюро беспилотной авиации VVZ Drones отметили, что по своим характеристикам дрон очень близок к полноценной системе противовоздушной обороны (ПВО). Его основная задача – быть тяжелым беспилотником, который несет на себе достаточное количество заряда для поражения целей.

До этого в России разработали беспилотник самолетного типа "Аватар", способный вести разведку на глубину до 40 километров. Беспилотник имеет размах крыла 1,8 метра и оснащен тремя камерами. Одна из них для оператора, две другие – это камеры с тепловизором и 30-кратным зумом.