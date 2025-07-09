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Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты. Кореняко подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы Шереметьево принимают все необходимые меры.

Ограничения были введены на фоне сообщений о ликвидации украинских дронов, летевших в сторону Москвы, в ночь на среду, 9 июля. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб, отмечал Сергей Собянин.

До этого аналогичные ограничения были вновь введены в аэропорту Калуги. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты.