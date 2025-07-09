Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги

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Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

До этого аналогичные временные ограничения были сняты в аэропорту Шереметьево. Столичная авиагавань приостанавливала работу на фоне сообщений о ликвидации украинских дронов, летевших в сторону Москвы, в ночь на среду, 9 июля.

Ранее пресс-служба Шереметьево опровергла информацию о том, что причиной недавнего транспортного коллапса в воздушной гавани стала нехватка трапов и буксировочных бригад. Там подчеркнули, что публикуемая в СМИ информация не соответствует действительности.