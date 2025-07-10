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10 июля, 20:35

Транспорт

Ограничения сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Фото: depositphotos/Nordroden

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", – говорится в публикации.

Данные меры в указанных авиагаванях начали действовать вечером 10 июля из-за отражения атак вражеских беспилотников, которые летели на Москву. Всего средства ПВО сбили четыре дрона, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб, рассказывал Сергей Собянин.

В ночь на 10 июля запрет на прием и вылет самолетов также вводился в аэропорту Саратова. Спустя несколько часов работа воздушной гавани была восстановлена.

Собянин: пресечена попытка атаки беспилотника на Москву

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