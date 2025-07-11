11 июля, 07:46Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Пулково
Фото: 123RF/serjio74
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил прием и выпуск самолетов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – уточнил он.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают для этого все необходимые меры, добавил представитель Росавиации.
До этого стало известно о подготовке к открытию воздушной гавани Геленджика. В Минтрансе уточняли, что возможность безопасных полетов в аэропорт подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, работа других аэропортов на юге страны, включая Крым, начнется тогда, когда позволят условия. Он добавлял, что важным аспектом в данном вопросе является обеспечение безопасности полетов и пассажиров.