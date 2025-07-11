Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения вводились сразу в трех столичных аэропортах. Однако вскоре воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

В ночь на 10 июля временный запрет на работу вводился и в аэропорту Саратова. Спустя несколько часов воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.