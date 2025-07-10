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10 июля, 22:15

Транспорт

Цены на авиабилеты в Геленджик выросли практически вдвое

Цены на авиабилеты в Геленджик выросли практически вдвое

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Стоимость авиабилетов в Геленджик вросла с 18 до 35 тысяч рублей. Первый самолет отправится уже на следующей неделе. Теперь долететь до курорта можно всего за четыре часа, а билеты на ближайшие даты почти полностью раскупили за сутки.

По оценкам туроператоров, к концу года новым авиасообщением воспользуются около 160 тысяч человек. Цены на проживание пока не выросли, а в некоторых гостиницах появились скидки до 15%. Администраторы отелей отмечают высокий спрос на бронирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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