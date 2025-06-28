Запрет на купание в Анапе не снизил поток туристов

Туристы продолжают выбирать Анапу для летнего отдыха, несмотря на загрязнение пляжей мазутом и действующий запрет на купание. Главная причина популярности – низкие цены: сейчас провести отпуск в Анапе дешевле, чем в Крыму или Сочи примерно на треть. Даже несмотря на временные ограничения, курорт по-прежнему востребован.

В ряде санаториев временно отказались от размещения лежаков на пляже и усилили контроль со стороны персонала. Вместо пляжей туристам предлагают воспользоваться бассейнами, спа-зонами и другой инфраструктурой. Власти призывают соблюдать ограничения и выбирать безопасные варианты отдыха до полного восстановления пляжей.

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