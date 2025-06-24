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24 июня, 11:45

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Москвичей и туристов пригласили на площадки фестиваля "Сады и огороды"

Москвичей и туристов пригласили на площадки фестиваля "Сады и огороды"

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Москвичей и туристов пригласили посетить площадки фестиваля "Сады и огороды", являющегося частью проекта "Лето в Москве". Заняться садоводством в черте города можно в парках 50-летия Октября, "Ходынское поле", Таганском, Измайловском и музее-заповеднике "Царицыно".

Там гости фестиваля могут получить практические советы, а также посетить уникальные библиотеки с аутентичным дизайном и летние кинотеатры под открытым небом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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