Москвичей и туристов пригласили на площадки фестиваля "Сады и огороды"

Москвичей и туристов пригласили посетить площадки фестиваля "Сады и огороды", являющегося частью проекта "Лето в Москве". Заняться садоводством в черте города можно в парках 50-летия Октября, "Ходынское поле", Таганском, Измайловском и музее-заповеднике "Царицыно".

Там гости фестиваля могут получить практические советы, а также посетить уникальные библиотеки с аутентичным дизайном и летние кинотеатры под открытым небом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.