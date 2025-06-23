Россельхознадзор заявил об ущербе продукции ударами по ядерным объектам Ирана

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Удары по ядерным объектам в Иране могут причинить ущерб продовольственной безопасности сразу нескольких стран. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он объяснил, что из-за ударов по ядерным объектам могут быть загрязнены территории. Данкверт напомнил, что Иран является крупным производителем растительной и животноводческой продукции. Именно поэтому, как указал глава Россельхознадзора, в случае подобных атак серьезное влияние будет оказано на продовольствие.

По его словам, в случае загрязнения территорий из-за повреждения атомных объектов Россия будет вынуждена проверять поступающую из Ирана продукцию на радиацию.

"Я вижу здесь гораздо больше опасений с точки зрения последствий, которые могут быть при повреждении объектов с ядерной энергетикой в части безопасности продукции, выращиваемой как в Иране, так и близлежащих территориях", – добавил Данкверт.

Эскалация ближневосточного конфликта произошла 13 июня, когда Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства.

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

В МИД России осудили атаки США и указали, что удары нанесли ущерб режиму ядерного нераспространения.

