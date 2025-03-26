Минторг США расширил санкции против Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ

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Американский Минторг добавил в санкционный список 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бюро промышленности и безопасности США.

Утверждается, что данные организации действуют вопреки интересам нацбезопасности и внешней политики Штатов. В частности, 42 компании из КНР, связанные с разработкой гиперзвукового оружия и квантовых технологий, обвинили в поставках продукции для нужд армии Китая.

Помимо этого, под санкциями оказались 19 пакистанских компаний, которые, как считают в США, связаны с ядерной и ракетной программами страны. Ограничительные меры также распространили на две фирмы из Ирана, три из ЮАР и четыре из ОАЭ – все они обвиняются в сотрудничестве с военными КНР и подготовке армии Китая с использованием ресурсов Запада и НАТО.

После введения санкций компании из США будут обязаны получать спецразрешение для поставок любой продукции указанным компаниям.

Ранее американский Минфин вывел из-под экономических санкций криптовалютный сервис Tornado Cash, одним из сооснователей которого является россиянин Роман Семенов.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отмечал, что санкции в отношении России смягчат после полноценного прекращения огня на Украине. Он также допустил возобновление прокачки газа по трубопроводу "Северный поток".