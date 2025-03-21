США вывели из-под санкций криптосервис Tornado Cash

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Американский Минфин вывел из-под экономических санкций криптовалютный сервис Tornado Cash, одним из сооснователей которого является россиянин Роман Семенов. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

Решение было принято по итогам анализа юридических и политических вопросов, связанных с применением финансовых санкций в новых технологических и правовых условиях, следует из публикации.

Однако ведомство обратило внимание, что США все еще обеспокоены отмыванием средств через цифровые активы в пользу Северной Кореи и правительства Ким Чен Ына. В связи с этим Минфин подчеркнул, что планирует отслеживать подобные транзакции для борьбы с киберпреступностью и другими незаконными действиями через экосистему цифровых активов.

Глава ведомства Скотт Бессент добавил, что защита индустрии цифровых активов от неправомерного использования со стороны Северной Кореи и других незаконных субъектов является ключевой задачей для лидерства США в этой области.

Ранее США вывели из-под санкций финансовые операции с новыми властями Сирии. До 7 июля 2025 года будут разрешены финансовые переводы, начавшиеся после 8 декабря 2024 года, с правительственными структурами и с Центробанком Сирии.

Кроме того, ограничения сняты с операций по поставкам нефти, природного газа и электричества внутри страны, а также с личных транзакций. При этом под запретом остаются операции, осуществляемые в интересах правительств России и Ирана.