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23 июня, 14:30

Общество

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Москве 27 июня

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Москве 27 июня

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Работу с заработной платой до 350 тысяч рублей можно будет найти на Всероссийской ярмарке трудоустройства, которая пройдет в столице 27 июня.

На четырех площадках Московской службы занятости будут представлены около 150 ведущих работодателей. Познакомиться с ними можно будет в центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", в специализированном центре занятости "Моя карьера", а также во флагмане "Моя работа" на Шаболовке и в учебном центре "Профессионал".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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