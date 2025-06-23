Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Москве 27 июня

Работу с заработной платой до 350 тысяч рублей можно будет найти на Всероссийской ярмарке трудоустройства, которая пройдет в столице 27 июня.

На четырех площадках Московской службы занятости будут представлены около 150 ведущих работодателей. Познакомиться с ними можно будет в центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", в специализированном центре занятости "Моя карьера", а также во флагмане "Моя работа" на Шаболовке и в учебном центре "Профессионал".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.