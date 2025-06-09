Врач Балашова назвала индейку и бананы продуктами счастья

09 июня, 08:00Общество
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Социальная активность, любимое дело, индейка и бананы способствуют синтезу гормона радости. Об этом Москве 24 рассказала врач-эндокринолог Наталья Балашова.
Эксперт объяснила, что гормон радости – серотонин – синтезируется в головном мозге и клетках кишечника.
"Он образуется из аминокислоты – триптофана. Его много в бананах и индейке", – отметила врач.
Также важно поддерживать социальную активность: общение и взаимопомощь способствуют синтезу серотонина.
"Не стоит забывать про физкультуру и фитнес, которые улучшают самочувствие и поднимают настроение", – заключила Балашова.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что употребление кефира снижает уровень стресса. Продукт также положительно влияет на функции кишечника и уменьшает уровень нервозности.