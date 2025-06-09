Врач Балашова назвала индейку и бананы продуктами счастья

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Социальная активность, любимое дело, индейка и бананы способствуют синтезу гормона радости. Об этом Москве 24 рассказала врач-эндокринолог Наталья Балашова.

Эксперт объяснила, что гормон радости – серотонин – синтезируется в головном мозге и клетках кишечника.

"Он образуется из аминокислоты – триптофана. Его много в бананах и индейке", – отметила врач.





Наталья Балашова врач-эндокринолог Также важно помнить: радость – это удовольствие от того, что было достигнуто. Следовательно, синтезу серотонина способствуют любимое дело и хобби. При этом положительно влияют любые победы, даже маленькие.

Также важно поддерживать социальную активность: общение и взаимопомощь способствуют синтезу серотонина.

"Не стоит забывать про физкультуру и фитнес, которые улучшают самочувствие и поднимают настроение", – заключила Балашова.

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