Подростки в Москве могут подработать пешими исследователями и сборщиками игрушек для кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подростки в Москве могут подработать пешими исследователями торговых центров или сборщиками игрушек для кошек, рассказала Агентству "Москва" начальник отдела по работе с молодежью "Профессии будущего" Вероника Лукьянова.

Например, за работу пешим исследователем можно получать до 85 тысяч рублей в месяц. В обязанности будет входить исследование города: фотосъемка и сбор актуальной информации о магазинах, кафе, супермаркетах. От соискателя требуется только желание работать в команде и смартфон на Android.

Еще одна необычная вакансия – сборщик игрушек для кошек с зарплатой до 45 тысяч рублей в месяц. Для успешной работы необходимо отсутствие аллергии на натуральный мех, нормальный уровень зрения и усидчивость, а остальному обещают научить, поделилась эксперт.

Специалист подчеркнула, что в столице доступно почти 1,5 тысячи вакансий для несовершеннолетних. Подростки могут попробовать себя в сфере услуг и торговли, в гостинично-ресторанном бизнесе, в сфере ЖКХ и благоустройства.

Лукьянова также отметила, что подростки могут рассчитывать за зарплату от 60 тысяч рублей в месяц на позициях курьера, официанта или бариста, в логистике или на складе заработок составит от 40 тысяч в месяц, а в сфере городского благоустройства – от 21 тысячи в месяц.

По словам Лукьяновой, работодатели охотно предлагают молодым людям различные форматы сезонной занятости. Можно найти как краткосрочные проекты, так и работу по гибкому графику.

"Мы отмечаем значительный рост обращений от молодых людей, желающих найти первую работу", – добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что в кадровой сфере благодаря зумерам появился термин "гостинг". Работодатели отмечают, что молодые люди предпочитают гибкий график и личный комфорт и не задерживаются на одном месте. Кроме того, карьеру они совмещают с учебой, хобби, путешествиями и съемками.