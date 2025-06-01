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01 июня, 11:00

Общество

Зумеры стали причиной появления нового понятия в кадровой работе

Зумеры стали причиной появления нового понятия в кадровой работе

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В кадровой сфере появился новый термин – "гостинг", и чаще всего его применяют к молодым сотрудникам поколения Z. Работодатели отмечают, что зумеры предпочитают свободу, гибкий график и личный комфорт, а на одном месте надолго не задерживаются.

Их подход к работе и жизни формируется под влиянием цифровой среды, а карьеру они совмещают с учебой, съемками, хобби и путешествиями. Вопреки стереотипам, HR-специалисты отмечают: зумеры – обучаемы, адаптивны и востребованы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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