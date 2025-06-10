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10 июня, 08:45

Общество

В России вырос спрос на соискателей со знанием редких иностранных языков

В России вырос спрос на соискателей со знанием редких иностранных языков

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Российские работодатели активно ищут сотрудников со знанием редких иностранных языков. Например, выросло число вакансий с требованием арабского, хинди, армянского и малайского языков.

По данным рекрутеров, в первом квартале 2025 года число вакансий для тех, кто владеет арабским языком, выросло более чем на 50%, хинди – почти на 40%, индонезийским – на 69%, а количество должностей для соискателей, которые знают армянский или малайский языки, увеличилось в 3,5 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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