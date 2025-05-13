Россиянам напомнили о праве на бесплатную землю

Россияне могут получить земельный участок бесплатно по федеральным и региональным программам. Такая возможность предусмотрена для льготников – молодых специалистов в селах, многодетных семей, сирот. Также без торгов можно взять землю под огород или для ведения подсобного хозяйства. Участок могут передать в аренду или собственность.

Есть и другой способ – участие в торгах на сайте torgi.gov.ru. По словам экспертов, сначала землю получают в аренду, а после возведения дома – выкупают за 3% от кадастровой стоимости. Если же уже полученный участок стал непригодным, можно запросить новый – в том же регионе и не более чем на 15% больше прежнего.

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