В ГД предложили ввести уголовную ответственность за рекламу эзотерических услуг

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За рекламу эзотерических услуг нужно наказывать вплоть до лишения свободы, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

"На первом этапе это будут огромные штрафы – 500 тысяч рублей или миллион за каждый факт оказания такой услуги, а потом уже можно добавить еще и уголовное наказание в виде лишения свободы", – цитирует его ТАСС.

При этом у государства не стоит задачи "пересажать" десятки тысяч людей, которые по своей глупости или заблуждению пришли к таким практикам, уверен депутат. Такие меры, по задумке парламентария, должны лишь прекратить оказание "магических" услуг.

"Первый шаг со стороны государства – это чтобы государство четко сказало, что все это незаконно, все это против православной веры", – высказался Свинцов.

Ранее в ГД уже был внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. В частности, документ предлагает закрепить терминологию и определение таких услуг. Под ними авторы законопроекта понимают деятельность организаций и физических лиц, которые называют себя алхимиками, астрологами, биоэнергетическими терапевтами, ведьмами, магами и используют похожие термины.

При этом "магическим" мышлением и верой в эзотерику обладают лишь 10% россиян. Согласно опросу, около 40% респондентов считают эзотерику выдумкой и никогда не обращались за такой помощью или консультацией.

